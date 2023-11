Calcio, la storia di Bari-Venezia: statistiche, curiosità e precedenti

Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, il Bari torna al ‘San Nicola’ venti giorni dopo l’ultima gara disputata tra le mura amiche, vale a dire vinta contro l’Ascoli per 1-0. Avversario del prossimo turno, sarà invece il Venezia di Paolo Vanoli reduce da tre vittorie consecutive. Bari -Venezia, gara valevole per la quattordicesima giornata del campionato di serie B si giocherà oggi, sabato 25 novembre, alle ore 14.

L’avversario – Il Venezia Football Club, meglio noto come Venezia, è una società calcistica italiana fondata nel 1907 da una ventina di praticanti ed appassionati attraverso la fusione delle sezioni calcistiche di due società sportive veneziane: la Palestra Marziale di Venezia e la Costantino Reyer.

La squadra lagunare occupa il 29º posto fra i club italiani con la maggior tradizione sportiva e il 40º nella classifica perpetua della massima serie, categoria in cui vanta come miglior piazzamento il terzo posto conseguito nella stagione 1941-1942. Prima dell’introduzione del girone unico, il Venezia aveva raggiunto la finale nazionale nel 1911-1912, perdendo nettamente contro la Pro Vercelli. Il successo più prestigioso è costituito dalla vittoria della Coppa Italia 1940-1941.

I precedenti tra Bari e Venezia sono 54 e il bilancio è “quasi” in parità: sono 22 le vittorie dei galletti, 11 i pareggi e 21 i successi lagunari. In terra pugliese si sono disputate 26 gare e il bilancio è nettamente in favore dei biancorossi con 17 vittorie, 3 pareggi e 6 affermazioni venete. La vittoria più larga del Bari in campionato è quella del lontano 18 marzo 1934: i biancorossi vinsero per 5-0 grazie alla tripletta di Alfredo Marchionneschi (attaccante nativo di Bruges e autore di 38 reti col Bari) e alle reti di Patuzzi e Frossi.

Bari e Venezia si sono affrontate l’ultima volta al ‘San Nicola’, nello scorso campionato di B, il 1 marzo 2023 e la gara terminò 1-0 per i padroni di casa: decisiva una rete di Bellomo nella ripresa.

Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie, ricordiamo: Paolo Poggi, Mattia Collauto, Andrea Schiavone, Aniello Salzano, Emanuele Brioschi, Gianni Rossi, Francesco Fedato, Simone Bentivoglio, Lucio Mujesan, Pietro Parente, Bruno Cicogna, Claudio Bandoni, Daniel Andersson, Salvatore Masiello, Francesco Pedone, Lorenzo Lollo, Ivone De Franceschi, Mauro Bressan, Enzo Magnanini, Marcello Montanari, Rivaldo González, William Pianu, Attilio Gregori, Luca Ceppitelli e Jacopo Dezi.

Ex del match saranno Mattia Aramu e Giacomo Ricci nel Bari.

Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Beppe Materazzi e Gian Piero Ventura.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (3-5-2): Brenno, Pucino, Vicari, Di Cesare, Dorval, Koutsoupias, Benali, Sibilli, Ricci, Nasti, Diaw

Panchina: Pissardo, Maita, Matino, Bellomo, Achik, Astrologo, Zuzek, Edjouma, Aramu, Acampora, Chuckwu, Frabotta

VENEZIA (4-4-2): Bertinato; Candela, Altare, Modolo, Zampano; Pierini, Tessmann, Busio, Ellertson; Gytkjaer, Johnsen

Panchina: Joronen, Grandi, Dembelè, Sverko, Ullmann, Bjarkason, Jajalo, Andersen, Cheryshev, Olivieri.

Arbitrerà la gara il signor Giuseppe Collu della sezione arbitrale di Cagliari. Gli assistenti saranno Vittorio Di Gioia della sezione di Nola e Marcello Rossi della sezione di Biella. Quarto ufficiale sarà Mattia Ubaldi della sezione di Roma1, mentre al VAR ci sarà Federico Dionisi (L’Aquila), coadiuvato dall’ AVAR Daniele Minelli (Varese).