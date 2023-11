Influenza, in Puglia casi oltre la media stagionale

L’influenza ha fatto già capolino in Puglia, con percentuali di contagio che sono già sopra la media stagionale. Lo rileva il monitoraggio della rete dei medici “sentinella”: nella settimana dal 13 al 19 novembre, ultima di analisi, l’incidenza è pari a 5,07 casi ogni mille assistiti, sopra la soglia media stagionale che si attesta sui 4 casi ogni mille pazienti. Come sempre avviene, i bambini sono i più

colpiti: nella fascia di età tra 0 e 4 anni si registrano infatti 9,17 casi, tra i 5 e i 14 anni si scende a 6,53 casi ogni mille assistiti. Ma anche tra gli adulti si è sopra la media stagionale: nella fascia 15-64 anni si registrano 5,23 casi ogni mille pazienti, mentre nella popolazione over 65 i casi calano a 2,75 ogni mille.