Lavori stradali in via Dante a Bari, chiusura al traffico di un tratto

La ripartizione Infrastrutture, viabilità e opere pubbliche rende noto che da lunedì 27 novembre, fino al primo dicembre, è stata istituita la chiusura al traffico veicolare, dalle ore 6.00 alle 20.00, di via Dante nel tratto compreso tra via Libertà e via Ravanas per i lavori di ripristino definitivo del manto stradale. È stato istituito anche il divieto di fermata con rimozione forzata ambo i lati h 24, dalle ore 24 del 26 novembre alle 24 del primo dicembre.

Da lunedì 27 novembre al 30 novembre, dalle ore 7.00 alle ore 18.00, sono istituiti temporaneamente dei divieti di fermata e del restringimento di carreggiata su piazza Giulio Cesare, nel tratto tra via Scipione l’Africano e viale Salandra, con interdizione al transito veicolare su piazza Giulio Cesare posto in corrispondenza di via Campione per l’esecuzione dei lavori AQP, nello specifico:

– restringimento di carreggiata e il divieto di fermata ambo i lati su piazza Giulio Cesare (tratto complanare compreso tra via Scipione l’Africano e via Antonio Salandra)

– divieto di fermata per metri 20 circa su via Scipione l’ Africano corsia sinistra secondo il senso di marcia verso la piazza (in prossimità dell’ intersezione con piazza Giulio Cesare)

– interdizione al transito per tutti i veicoli sullo svincolo di piazza Giulio Cesare posto in corrispondenza di via Campione con obbligo di svolta a destra.

Le lavorazioni saranno sospese nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 8.45 in cui si registra una particolare intensità del traffico veicolare.