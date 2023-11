“Stipendi di dicembre a rischio”: dipendenti Amiu preoccupati

I sindacati Cgil, Cisl, Uil e Fiadel, al termine di un incontro che si è tenuto nella giornata di ieri con la dirigenza Amiu, hanno inviato una nota all’assessore regionale al Lavoro, Leo Caroli, per affrontare direttamente in Regione la questione degli stipendi di dicembre e della tredicesima che sarebbero a rischio sia a Bari sia a Foggia. A causa di un problema dell’azienda di incassare dei crediti. “Da una informativa giunta in queste ore – si legge in una nota – si è potuta rilevare la criticità sul pagamento da parte di Amiu Puglia, delle tredicesime e degli stipendi di dicembre. Questo ha prodotto uno stato di agitazione nei dipendenti pronti a manifestare pubblicamente per i propri diritti. Pertanto si fa richiesta di un incontro urgente congiunto presso la Regione Puglia per addivenire a soluzioni efficaci”.

La questione è stata affrontata nella giornata di ieri con il presidente di Amiu, Paolo Pate, che ha voluto spiegare ai sindacati quanto stava accadendo. Ma nessuna decisione è stata ancora presa. I sindacati però vogliono vederci chiaro e hanno interpellato quindi anche la parte politica.