Turismo, dalla storia ai colori del mar Ionio: ecco Taranto

Un viaggio tra storia e finestre affacciate sul mar Ionio

Tra le sinuose “curve” del Mar Ionio, c’è un luogo dove il passato si intreccia con il presente, creando un’atmosfera magica e avvolgente. Ecco Taranto, città ricca di storia e scorci mozzafiato capace di incantare i visitatori con i suoi vicoli e i segreti custoditi tra le sue antiche mura.

Città vecchia, un labirinto immerso nel folklore

Perdersi tra i vicoli stretti della città vecchia è come viaggiare indietro nel tempo. Qui, la Cattedrale di San Cataldo si erge con la sua maestosità, testimonianza dei secoli che hanno plasmato questa terra. Il Castello Aragonese, silenzioso custode di segreti e leggende, domina l’orizzonte, invitando i viaggiatori a scoprire le storie nascoste nelle sue pietre. Si tratta di attrazioni impossibili da non notare. Il castello, in particolare, si poggia su mura antiche che raccontano segreti millenari. Al tramonto, quando il sole tinge di tonalità calde l’orizzonte marino, il Castello Aragonese si trasforma in un palcoscenico magico, illuminato da una luce dorata che accarezza ogni pietra.

Il Museo Archeologico: viaggio nel tempo

Tra le attrazioni da non perdere spicca il museo Archeologico Nazionale: si tratta di un vero e proprio “caleidoscopio” di reperti antichi che narrano le epoche che hanno plasmato Taranto. Statuette di epoche dimenticate, vasi che raccontano di banchetti e rituali, ogni oggetto è un frammento di un passato che vive ancora nei racconti del museo.

Ponti girevoli: danza sull’acqua

I ponti girevoli di Taranto sono il “balletto silenzioso” del passato e del presente. Si aprono come un “sipario magico”, svelando un mondo di naviganti e pescatori, mentre le acque del mar grande cullano segreti e promesse di avventure ancora da vivere. In particolare, il ponte, sovrasta un canale navigabile lungo oltre 300 metri che unisce il Mar Grande al Mar Piccolo ed è stato protagonista anche di alcune poesie, tra queste una di Gabriele D’Annunzio.

Spiagge d’incanto: sabbia dorata e sfumature turchesi

Un’altra attrazione da non perdere, sia che si visiti Taranto nei periodi più caldi, sia che si scelga di visitarla nei periodi più freddi, sono le spiagge. Bagnate da acque turchesi, le località marittime del luogo, offrono un rifugio di tranquillità e serenità. Qui, il tempo sembra rallentare, consentendo ai visitatori di abbandonarsi al dolce cullare delle onde.

Parco Archeologico di Saturo: il respiro della natura antica

Infine, da non perdere, c’è sicuramente il Parco Archeologico di Saturo, il cui suolo racconta la storia di antiche comunità. I resti di abitazioni secolari emergono timidamente, mentre il vento trasporta sussurri di storie antiche. È un luogo dove la natura si fonde con la storia, creando un’armonia unica.

Come arrivare a Taranto?

Arrivando dal Nord basterà prendere l’autostrada A14 in direzione Sud, poi collegarsi all’autostrada A16 verso Bari. Da Bari, si dovrà poi imboccare la SS100 in direzione Taranto. Dalla Puglia sarà possibile spostarsi sia in auto, sia con i mezzi di trasporto, tra cui autobus e treni, ben collegati anche se si dovesse arrivare in Puglia in uno dei due aeroporti, Brindisi o Bari.

Foto freepik