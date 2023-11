Venezia più forte, Bari ko: 0-3 al “San Nicola”

Nel calcio esistono i valori e il Venezia ha dimostrato d’averne di superiori rispetto al Bari. Non a caso, la squadra di Vanoli è ora al primo posto in classifica, in coabitazione col Parma, fermato dal Modena. Al “San Nicola” si è visto un Venezia forte, organizzato e che, nonostante l’assenza del suo calciatore migliore (Pohjanpaolo), ha mostrato una superiorità tecnico – tattica evidente. Dall’altra parte, la squadra di Marino si è affidata alle solite giocate dei singoli, ma non sempre Sibilli può risolvere la partite. E con Aramu fuori condizione e Diaw ancora infortunato, diventa arduo essere competitivi. Pesante la sconfitta subita dai galletti, con la zona playoff che si allontana.

SCELTE INIZIALI: Il rocambolesco pareggio ottenuto contro la Feralpisalò è ormai alle spalle. Il Bari scende in campo allo stadio “San Nicola” per affrontare il Venezia, match valido per la quattordicesima giornata del campionato di serie B.

Per la sfida ai veneti, mister Marino recupera Frabotta, ma deve rinunciare a Faggi e Morachioli. Il tecnico siciliano conferma il modulo 3-4-1-2 con due novità rispetto all’ultima gara contro la Feralpisalò: a centrocampo Benali prende il posto di Acampora, mentre Aramu sostituisce Diaw.

Nel Venezia, il tecnico Vanoli, recupera Joronen, mentre non c’è Pohjanpaolo. L’allenatore varesino schiera i suoi con il modulo 4-3-3: in porta c’è Bruno, mentre in attacco Johnsen e Pierini affiancano il danese Gytkjaer.

PRIMO TEMPO: Dopo soli 2 minuti, il Venezia va vicinissimo al gol con Johnsen che manda a lato da ottima posizione su assist di Busio. La squadra lagunare è protagonista anche nella propria area di rigore con Tessmann che svirgola un cross di Aramu e colpisce la traversa, dopo il tocco del portiere Bruno. I lagunari ci provano anche dalla distanza con Busio che calcia alto dai 25 metri. Primo squillo del Bari al minuto 13 con il “solito” Sibilli, ma la sua conclusione, deviata da Altare, viene respinta dall’estremo difensore veneto. Johnsen prova a rifarsi al minuto 23, ma il suo tiro viene deviato in corner da Pucino. Reagisce la squadra di Marino al minuto 25 con Ricci che serve Koutsoupias, ma il tentativo del centrocampista greco viene neutralizzato da Bruno. La partita si sblocca al minuto 30 con Pierini che mette in rete un ottimo assist di Zampano, al termine di una grande azione degli uomini di Vanoli. L’occasione per il pari biancorosso arriva al minuto 40 con Aramu, ma il tiro dell’ex Venezia, viene provvidenzialmente deviato in corner dalla difesa arancioneroverde. E’ l’ultima emozione del primo tempo che si chiude con il Venezia in vantaggio per 1-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio per i biancorossi: fuori Aramu, dentro Achik. La prima opportunità del secondo tempo è dei biancorossi al minuto 50 con Ricci che calcia a lato. Gli ospiti si rendono pericolosi al minuto 56 con Candela che costringe Brenno all’intervento in corner. Replica dei galletti al minuto 60 con Koutsoupias che calcia centralmente tra le mani di Bruno. Ci prova anche Nasti al minuto 63 con una bella girata acrobatica, ma la conclusione non è all’altezza della giocata e il portiere lagunare para senza patemi. Secondo cambio per il Bari al minuto 65: fuori un dolorante Koutsoupias, dentro Maita. Pierini ha il piede “caldo” e si vede: al minuto 66, l’esterno veneto scalda i guantoni di Brenno con un tiro dalla distanza. Marino si gioca altri 2 cambi al minuto 78: dentro Acampora e Chukwu al posto di Benali e Dorval. Il Bari non riesce a rendersi pericoloso, così il Venezia la chiude al minuto 90 con Tessmann che beffa Brenno con un tiro da fuori area. In occasione della rete del raddoppio veneto, si fa male Pucino che lascia il posto a Bellomo. La squadra arancioneroverde non si ferma e infligge la terza rete ai galletti con Dembelè che, in contropiede, sigla la rete del 3-0. Non accade più nulla sino al triplice fischio dell’arbitro Collu: Bari Venezia edizione 2023/24 è storia: allo stadio “San Nicola” termina 0-3.

PAGELLE: Sibilli predica nel nel deserto. Aramu, altra bocciatura

Brenno 6, Pucino 5 (94′ Bellomo sv), Di Cesare 5,5, Vicari 5, Dorval 5 (78′ Acampora 5,5), Benali 5,5 (78′ Chukwu sv), Koutsoupias 5,5 (65′ Maita 5), Ricci 6, Sibilli 6, Aramu 5 (46′ Achik 6), Nasti 6

Marino 5

TABELLINO

Risultato finale: 0 – 3

Marcatori: 30′ Pierini 90′ Tessmann 97′ Dembelè

Ammoniti: Benali, Nasti, Maita

Espulsi: nessuno

Corner: 8-2

Spettatori: 16.458 (8.809 abbonati; 121 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI:

BARI (3-4-1-2): Brenno, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Dorval, Benali, Koutsoupias, Ricci, Sibilli, Aramu, Nasti

Panchina: Pissardo, Maita, Matino, Bellomo, Achik, Astrologo, Zuzek, Edjouma, Akpa-Chukwu, Acampora, Diaw, Frabotta

VENEZIA (4-4-2): Bruno, Busio, Zampano (c), Tessmann, Gytkjaer, Pierini, Altare, Johnsen, Candela, Sverko, Ellertsson

Panchina: Joronen, Grandi, Modolo, Jajalo, Tcherychev, Lella, Dembele, Mikaelsson, Ullmann, Andersen, Olivieri

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Giuseppe Collu della sezione arbitrale di Cagliari. Assistenti: Vittorio Di Gioia della sezione di Nola e Marcello Rossi della sezione di Biella. Quarto ufficiale: Mattia Ubaldi della sezione di Roma1. VAR: Federico Dionisi (L’Aquila), coadiuvato dall’ AVAR Daniele Minelli (Varese).

(ssc bari)