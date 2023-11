Vento sferza forte a Bari: un albero si schianta su un’auto

Strage sfiorata a Bari. A causa del forte vento infatti in via Bozzi (angolo piazza degli Eroi del Mare) un albero si è schiantato su una auto. Fortunatamente nessun ferito, ma il veicolo è stato distrutto.

Il vento sferza forte in tutta la provincia. Da stamani squadre di vigili del fuoco sono impegnate per interventi relativi a cadute di alberi, cartelli pubblicitari e tegole. Su tutta la Puglia vi è un’allerta meteo gialla per il forte vento dalle 20 di oggi e per le successive 16 ore.

(Video Instagram)