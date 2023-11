Bari, il commercio che muore e la città che si spegne

Strade come via Manzoni, un tempo identificate come vie dello shopping sono al buio. Saracinesche abbassate lungo tutta la via che un tempo era definita la via Sparano del quartiere Libertà. Le ragioni sono molteplici, le conseguenze altrettante: scatta il coprifuoco su vie che un tempo erano “controllate” dal passaggio continuo di residenti e non. La crisi non ha risparmiato nessuno Dai dati si evince che tutte o quasi le categorie sono in flessione, in percentuale gli alimentari hanno visto una variazione pari a -2,6%, il settore computer e telefonia -1,3%, prodotti tessili ed elettrodomestici addirittura -34,5% così come articoli culturali che hanno visto una flessione del -29,1% (che vuol dire aver perso un terzo dei negozi in questi due ambiti in circa dieci anni); abbigliamento e calzature registra un -19% e il commercio ambulante -27,1%. In controtendenza restano solo l’online, con l’e-commerce che vede un incremento pari all’82,1%, e il settore del turismo dove si è registrato un +14,6%.