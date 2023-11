Cucina, ricchi di fibre e alleati del cuore: in tavola i carciofi

Ricchi di fibre e alleati del cuore, oggi in tavola portiamo i carciofi, un vero e proprio tesoro culinario ricco di proprietà benefiche per l’organismo. Moltissime le proprietà relative a questo ortaggio sulle tavole soprattutto nei mesi più freddi. In primis, i carciofi sono una fonte eccellente di fibre, fondamentali per la salute del sistema digestivo. Le fibre aiutano a regolare la funzione intestinale, promuovendo la sensazione di sazietà e contribuendo al controllo del peso. Inoltre, i carciofi contengono sostanze antiossidanti come l’acido clorogenico e la quercetina, che contribuiscono a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Gli antiossidanti contrastano i radicali liberi nel corpo, proteggendo le cellule e migliorando la salute del cuore.

Ma non solo, questo ortaggio è anche fonte preziosa di vitamine, tra queste spicca la vitamina C, che supporta il sistema immunitario, e di minerali come il potassio, che aiuta a mantenere l’equilibrio elettrolitico del corpo. Infine, i carciofi sono noti per il loro effetto detox sul fegato. Contengono sostanze che stimolano la produzione di bile, favorendo così la disintossicazione del fegato e migliorando la digestione dei grassi.

Carciofi ripieni di quinoa e formaggio



Pulite i carciofi, rimuovendo le foglie esterne più dure e tagliando la parte superiore. Cuocete i carciofi al vapore fino a quando saranno teneri. In una ciotola, mescolate la quinoa cotta, il formaggio, l’aglio, il prezzemolo, l’olio d’oliva, il sale e il pepe. Riempite i carciofi con il miscuglio preparato. Mettete i carciofi ripieni in una teglia, aggiungete un filo d’olio d’oliva sulla parte superiore e cuocete in forno a 180°C per circa 15-20 minuti, o finché il formaggio si sarà fuso e dorato.

Pasta con salsa di carciofi e pomodori secchi



Cuocete la pasta in acqua salata secondo le istruzioni sulla confezione. In una padella, scaldare l’olio d’oliva e aggiungere l’aglio tritato e i carciofi. Cuocere fino a quando i carciofi saranno dorati. Aggiungere i pomodori secchi e cuocere per alcuni minuti. Scolare la pasta al dente e aggiungerla alla padella con la salsa di carciofi. Condire con sale, pepe, aglio tritato e peperoncino a piacere. Servire la pasta con una generosa spolverata di formaggio pecorino grattugiato.

Foto freepik