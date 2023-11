Natale alle porte: il 60% degli italiani ha acquistato già i regali

A meno di un mese dal Natale al via lo shopping per sei italiani su dieci (59%) che approfittano delle promozioni e delle iniziative vantaggiose previste nei negozi, nei mercati e su internet per il Black Friday e il Cyber Monday. E’ quanto emerge da un’analisi Coldiretti/Ixe’ diffusa in occasione del lungo week end di grandi sconti e occasioni che dà l’avvio allo corsa agi acquisti per le feste di Natale. Se c‘è chi preferisce aspettare l’arrivo delle tredicesime, la maggioranza degli italiani anticipa gli acquisti approfittando degli sconti per una spesa stimata pari a 194 euro a persona, il 14% in più rispetto allo scorso anno secondo Coldiretti/Ixe’, seppur con notevoli differenze.

Se la maggioranza di chi fa acquisti (40%) conterrà il budget sotto la soglia dei 100 euro, un altro 35% arriverà fino a 200 euro – sostiene Coldiretti – e un ulteriore 11% si spingerà a 300 euro e un 7% fino a 500 euro. Ma c’è anche un 5% di “paperoni” che supererà questa cifra. Tra i prodotti più gettonati ci sono elettronica, abbigliamento, prodotti di bellezza ma anche l’enogastronomia per la tendenza a fare acquisti utili sotto la spinta dalla pandemia e dell’impatto economico della guerra. Infatti – conclude la Coldiretti – ben il 22% di quanti faranno acquisti nel lungo weekend fatti porterà a casa prodotti alimentari o vino da regalare a se stessi o agi altri.