Post solo per “Amici più stretti”: il nuovo test Instagram

Ancora novità per la piattaforma social più utilizzata del momento. E’ infatti iniziato da poco un test su alcuni profili Instagram che riguarda la possibilità di pubblicare post visibili solo agli “Amici più stretti”.

L’opzione è già presente per la pubblicazione di storie, e consiste per l’appunto nel limitare la visibilità del proprio contenuto ad un gruppo selezionato di persone. Nel momento di pubblicazione della storia, basta selezionare in basso l’opzione “Amici più stretti” e scegliere la lista di amici da includere.

Una volta pubblicata, diventa effettivamente visibile solo alle persone presenti nella lista, ed è possibile capire se si fa parte di quella lista perché la storia è indicata con un cerchio verde.

Lo scopo di creare una lista di amici stretti è quello di avere la possibilità di scegliere con chi e quali persone condividere un determinato contenuto e da oggi probabilmente questa “esclusività” si potrà avere anche nella pubblicazione dei post.

Anche in questo caso i passaggi per selezionare la pubblicazione per “Amici stretti” sono molto semplici: una volta creato il post, compare la domanda “Con chi vuoi condividere questo post?” , a disposizione due opzioni : Follower o Amici più stretti e basta selezionare la seconda opzione per procedere con la pubblicazione.

Una volta selezionato un pubblico di “Amici più stretti”, Instagram propone di default lo stesso elenco, per tutti i tipi di post e storie. In alternativa, se si vuole modificare, è possibile procedere selezionando uno per uno le persone da inserire.

Per quanto riguarda le reazioni, è importante sottolineare che, quando un utente dell’elenco esprime un determinato apprezzamento, che sia un commento o un mi piace, sarà visibile a chiunque altro faccia parte del cerchio degli “Amici stretti”.

Foto:Freepik