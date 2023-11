A Bari la piccola biblioteca ambientale arriva tra i banchi di scuola

La Piccola biblioteca ambientale incontra gli studenti dell’Istituto comprensivo ‘Falcone – Borsellino’ di Bari per una due giorni di appuntamenti. L’iniziativa, in programma il 28 e 29 novembre, è la prima delle azioni che segue al protocollo d’intesa tra Arpa Puglia – Agenzia regionale per la prevenzione e protezione dell’ambiente e il TRIC Teatri di Bari, sottoscritto a maggio allo scopo di favorire la diffusione della consapevolezza e conoscenza ambientale tra le nuove generazioni. Un obiettivo da raggiungere attraverso la fruizione della biblioteca per ragazzi di Arpa Puglia, in tour negli istituti scolastici. Nello specifico gli incontri si terranno martedì 28 novembre a partire dalle 10 all’interno del plesso Falcone e Borsellino (via Cassala 15) e mercoledì 29 novembre, sempre a partire dalle 10, all’interno del plesso Cirielli (via Molise 6). Gli eventi saranno introdotti dalla dirigente scolastica dell’IC ‘Falcone – Borsellino’, Fiorenza Uncino, a cui seguiranno le letture di alcuni dei testi della piccola biblioteca ambientale, a cura di Vito Bruno, direttore generale dell’Arpa Puglia, e di Augusto Masiello, vice presidente di Teatri di Bari. La piccola biblioteca ambientale

È iniziato il 6 ottobre del 2022 il viaggio della valigia della Piccola Biblioteca Ambientale, la biblioteca circolante di ARPA Puglia che farà tappa nelle scuole della regione. Libri e albi illustrati per bambini e ragazzi, acquistati grazie al contributo FEIB del Ministero della Cultura, vengono dati in prestito a scuole e biblioteche con le modalità della “biblioteca fuori di sé”. Alla consegna della valigia, i bibliotecari e gli esperti in educazione ambientale sfogliano insieme a ragazze, ragazzi e insegnanti i libri che andranno in prestito, leggono ad alta voce e presentano le diverse attività che l’Agenzia svolge a tutela dell’ambiente. La collezione, costruita cercando di coprire gli aspetti della educazione alla sostenibilità declinati per tutte le matrici ambientali, offre libri che uniscono al rigore scientifico la qualità delle illustrazioni, per diffondere la conoscenza delle tematiche ambientali anche attraverso la qualità letteraria dei testi e la bellezza delle immagini e della grafica.