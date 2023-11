Cento operatori sanitari stabilizzati al Policlinico di Bari

Sono 100 gli operatori sanitari in servizio al Policlinico di Bari che a partire dal 1 dicembre saranno stabilizzati con un contratto a tempo indeterminato. Nel dettaglio sono 28 medici, 19 infermieri e altre figure sanitarie e tecniche. Si tratta di dietisti, biologi, psicologi, ortottisti, tecnici di radiologia e anche ingegneri a supporto della realizzazione dei progetti del Pnrr che hanno maturato i requisiti previsti dalla legge 234 del 2021. Si completa così il piano assunzionale delle stabilizzazioni autorizzate dalla Regione Puglia per l’azienda ospedaliero universitaria Policlinico di Bari.

“Preservare il patrimonio di esperienza accumulato in questi anni di emergenza dai nostri professionisti al Policlinico di Bari è fondamentale in questo momento critico per la sanità pubblica”, sottolinea il direttore generale, Giovanni Migliore. “Offrire una prospettiva di lavoro stabile a tanti giovani professionisti, chiamati ad operare proprio durante la pandemia, consente soprattutto alla nostra azienda ospedaliera di colmare carenze di organico e pianificare al meglio le attività delle unità operative per fornire risposte di alta specializzazione medica e chirurgica all’altezza delle attese dei cittadini”.