Freddo artico in Italia, attesa neve a bassa quota

Le temperature – Come riporta 3bmeteo, tra la tarda serata di lunedì e la notte di martedì, al Nord transiterà il maltempo e quindi ci sarebbero le condizioni per delle nevicate fino a bassa quota (300/400m). Rovesci e temporali potrebbero risultare intensi sulle regioni tirreniche centro meridionali. Calo termico e forte instabilità lungo l’Adriatico a partire dalla settimana prossima e possibili nevicate in Appennino fino a quote collinari.

Le previsioni – Nord: Nubi in aumento con tendenza a qualche pioggia a carattere sparso e neve sulle zone alpine e prealpine intorno ai 700/900m. Temperature in calo, massime tra 6 e 10. Centro: Nubi in aumento da ovest con prime deboli piogge, in serata temporali sul Tirreno. Ampie aperture sulle adriatiche. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 16. Sud: Nuvoloso su Sardegna e tirreniche con qualche pioggia in intensificazione serale tra Campania e Calabria, meglio altrove. Nei prossimi giorni, la possibile interazione tra impulsi freddi e i mari ancora miti alle nostre latitudini potrebbero portare le condizioni ideali per neve fino a bassa quota (localmente in pianura/collina) già tra l’1 e il 2 di dicembre. L’Italia si verrebbe a trovare stretta tra pause asciutte e soleggiate e masse d’aria fredda con pioggia e forti venti. Le precipitazioni, anche nevose, in questo caso potrebbero risultare frequenti.