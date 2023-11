Nuova allerta meteo in Puglia, in arrivo venti forti e piogge

Nuova allerta meteo della Protezione civile in Puglia. Dalle ore 00:00 del 28.11.2023 per le successive 24-30 ore è prevista una allerta gialla su tutta la regione per venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca forte sui rilievi. Forti mareggiate lungo le coste esposte. La polizia locale di Bari invita alla prudenza.