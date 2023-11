Onde luminose nelle vie dello shopping, a Bari c’è aria di Natale

Onde luminose che accarezzano il cielo: a Bari c’è aria di Natale. A partire da oggi tutti al lavoro per montare le luminarie nel centro della città e n alcune strade delle periferie. Anche quest’anno, Bari e le sue zone circostanti si preparano ad accogliere quindi, l’atmosfera natalizia. Dopo un pò di fatica, Bari l’amministrazione comunale ha trovato la quadra per un Natale che sembrava dovesse essere al buio: la prima gara, infatti, è andata deserta. Nessuna azienda aveva presentato domanda per occuparsi del servizio di allestimento di catene luminose e addobbi natalizi, compresi i servizi connessi e opzionali, per le vie e piazze della città di Bari, con le modalità dell’accordo quadro di durata di 8 mesi e plafond massimo di spesa pari a 200mila euro. Nella seconda gara, invece, è stata formalizzata dagli uffici la proposta di aggiudicazione alla Paulicelli srl società benefit. Oggi, come già annunciato si è proceduto con il montaggio delle luci. Il Villaggio di Babbo Natale, sarà invece allestito in Piazza Umberto. Mentre i mercatini di Natale, come ormai è solito, sulla muraglia di Bari Vecchia: immersi in un’atmosfera incantata, le trenta casette offriranno prodotti artigianali: manufatti tradizionali e perfetti per la ricorrenza natalizia.