Bari, lavori Aqp a Palese: “Noi commercianti penalizzati”

“Penso che ci sia un limite a tutto. Va bene tutto, sono sicuramente lavori importanti, difficili da eseguire, utili, ma è anche vero che a pagarne le conseguenze siamo solo noi commercianti. Lo meritiamo un minimo di rispetto?”. Tuona così, sui social, uno dei commercianti di Palese, in merito ai lavori che evidenzia, “vanno avanti ormai da mesi”, che vedono il tratto della strada del Corso, bloccata nelle ore mattutine, per i quali, nella mattinata di domani, è prevista l’interruzione idrica.

“È inconcepibile – prosegue il commerciante – che il cronoprogramma delle opere e delle chiusure non venga condiviso. È assurdo che ci si ritrova così all’improvviso con la strada chiusa. Abbiamo il diritto di poter organizzare il nostro lavoro? Il vaso è colmo. Domani è stata programmata la chiusura dell’erogazione idrica per ben 12 ore, non era più giusto e rispettoso verso chi come noi lavora 16 ore al giorno fare determinati lavori di notte? Sono ormai più di un anno che subiamo questo disagio, non è un dettaglio, adesso basta. O cerchiamo di instaurare un dialogo costruttivo o come qualche collega suggerisce o saremo costretti ad usare maniere differenti” – conclude. Una denuncia in merito ai disagi nel quartiere, per via dei lavori, era già stata effettuata lo scorso ottobre. Allora, a denunciare problematiche, erano stati anche alcuni cittadini per via dell’impossibilità, sia di raggiungere a piedi i negozi, sia di trovare un posto auto.

In particolare, per consentire l’esecuzione dei lavori i Aqp, nella giornata di domani, 29 novembre, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica. Le vie interessate sono, oltre a corso Vittorio Emanuele, anche via Macchie; via Caputo; via Indipendenza; via Duca d’Aosta; via Modugno; viale Priolo (fino all’altezza di vico II Renna); via Pietro Capruzzi; via Fiume di Palese; via Italo Balbo; piazza Don Demetrio Magrini; via Amedeo di Savoia; piazza Capitaneo; via Capitaneo (fino a via Tenente Leonardo Ranieri).

La sospensione avrà la durata di 12 ore, a partire dalle ore 8.00 con ripristino alle ore 20.00. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Foto Facebook