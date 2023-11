Bari, Forza Italia a Carbonara: “Tanta delusione e malcontento”

Delusione e malcontento, è quanto emerso nel corso della seconda tappa dei gazebo di Forza Italia, tenutasi a Bari in mattinata, nel mercato settimanale di Carbonara. Trecento, in totale, i cittadini intervistati. “Amiamo Bari, ma i servizi comunali nel quartiere non sono pervenuti”, questo il pensiero della maggioranza relativi in particolare al quartiere, raccolti dal partito.

“Servizi comunali che latitano, la parrocchia tra i pochi riferimenti (se non l’unico), sporcizia e insicurezza, tanto traffico e pochissimi parcheggi. È quanto denunciano i cittadini del quartiere barese di Carbonara, che hanno colto l’occasione del gazebo allestito questa mattina da Forza Italia Bari al mercato coperto settimanale, per esprimere malcontento e suggerimenti per migliorare i servizi comunali e la città che amano – evidenziano gli esponenti del partito – dopo la prima tappa, dello scorso 3 novembre al mercato ortofrutticolo di Corso Mazzini, proseguiamo il giro in strade e piazze per raccogliere direttamente dai cittadini idee per migliorare e rinnovare i quartieri baresi. Nella convinzione che sia necessario andare fisicamente nei Municipi e parlare con chi li abita e frequenta per amministrare bene una città. Prossimo appuntamento, al quartiere San Paolo. Alla fine dei vari gazebo, saranno comunicati i risultati complessivi dell’indagine” – concludono.