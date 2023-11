Bari, lanciarono vernice contro gazebo CasaPound: in 2 a processo

Lanciarono volantini e vernice colorata contro un gazebo di CasaPound, per questa ragione, con l’accusa di violenza privata e imbrattamento di cose altrui, un 27enne e un 38enne, sono finiti a processo. I fatti risalgono al 2019 quando i due, avvicinandosi al gazebo, secondo quanto emerso, avrebbero tentato di impedire ai militanti “il libero esercizio della loro attività”, non riuscendoci, evidenzia l’accusa, per via di “cause indipendenti dalla loro volontà”.

Nel lanciare i palloncini con la vernice e i volantini, oltre a colpire uno dei militanti, avrebbero anche imbrattato un tratto di strada tra via Giulio Petroni e viale Papa Giovanni XXIII, una moto e un’auto. Giuseppe Alberga, ex referente di CasaPound Bari e il proprietario della moto si sono costituiti parte civile. Il prossimo 14 marzo si terrà la nuova udienza.

Foto repertorio