Bari, l’appello dal San Paolo: “Un albero di Natale per Santa Rita”

Un albero di Natale nel giardino della chiesa Santa Rita al San Paolo. È l’appello lanciato dal comitato, in particolare dal responsabile, Michele Genchi, nei confronti delle istituzioni, ma anche di “qualche benefattore” che, come già accaduto negli scorsi anni, possa vestire a festa il giardino della chiesa “molto frequentato da famiglie e bambini”.

“Negli anni passati sono state organizzate grandi feste, purtroppo quest’anno non c’è la possibilità perché mancano i fondi – evidenzia Genchi – mi rivolgo alle istituzioni o a qualche benefattore che possa donare un albero per il giardino della chiesa. Speriamo nell’aiuto di qualcuno affinché anche quest’anno ci sia l’albero”. Il Comitato, il prossimo 15 dicembre grazie al ricavato dei Calendari di Santa Rita 2024, andrà nel centro di recupero per ragazzi Autistici “Villaggio Berukha’” per portare doni ai ragazzi del centro. “La speranza – ha detto infine Genchi – è l’ultima a morire. Si potrebbe sempre organizzare una festa nel giardino di Santa Rita se si riesce con l’aiuto di qualcuno”.