Colpisce più volte donna con mazza da cricket, morta 66enne

Una donna di 66 anni è stata uccisa questa mattina, è accaduto in provincia di Parma, in particolare a Salsomaggiore Terme. La tragedia si sarebbe consumata in casa, quando la donna è stata colpita alla testa più volte con una mazza da cricket. A rendersi conto di quanto accaduto è stata una Carabiniera, che trovandosi sul posto mentre era libera dal servizio, ha udito le richieste d’aiuto della 66enne bloccando l’uomo. A nulla però sono valsi i soccorsi, chiamati immediatamente dalla Carabiniera, la donna è morta sul posto. L’uomo si trova attualmente in caserma, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

“Oggi per Salsomaggiore si scrive una pagina triste – ha scritto sui social il sindaco Luca Musile Tanzi – quello che è accaduto questa mattina in via Trento è un fatto gravissimo: nonostante si continui a ripetere che ‘non deve più succedere’ puntualmente ci troviamo di fronte sempre allo stesso copione. La violenza domestica è un male intollerabile che non dovrebbe mai trovare spazio nelle nostre vite. Come società dobbiamo impegnarci a combattere contro qualsiasi forma di violenza e lavorare insieme per creare un ambiente sicuro per tutti. Questo tragico evento ci ricorda l’importanza di essere vigili, di intervenire quando vediamo segnali di pericolo e di promuovere una cultura della vita e del rispetto. Voglio ringraziare il carabiniere che, per prima, ha cercato di fermare la violenza del marito della vittima: un’azione coraggiosa che, purtroppo, non è bastava a salvare la vita alla donna. Auspichiamo che giustizia sia fatta e che chi è responsabile di questo atto sia tenuto a rispondere delle proprie azioni di fronte alla legge” – ha concluso.

Foto repertorio