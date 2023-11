Degrado dei mercati di Bari: anziano inciampa in una buca e si ferisce

Un anziano è inciampato in una buca del mercato di corso Mazzini e si è ferito. È accaduto questa mattina in corso Mazzini. A segnalare l’accaduto Luca Bratta, rappresentante del comitato di cittadini, che commenta così: “Sono passati ormai anni, ma la situazione dei mercati rionali coperti non è cambiata. Ho denunciato personalmente la situazione del mercato coperto ex manifattura Tabacchi, di corso Mazzini e di piazza Balenzano tutti con gli stessi e identici problemi: igiene, sicurezza e strutture non a norma.

Questo – continua Bratta – è quello che accade ormai giornalmente ma, l’amministrazione comunale come ormai è solita fare nasconde la polvere sotto al tappeto mostrando solo, render grafici e nascondendo la vera realtà dei fatti”.