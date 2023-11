In Puglia cresce la passione per gli attici: piacciono ai giovani

In Puglia, nella prima parte del 2023, l’1% delle compravendite ha riguardato attici. Anche negli anni precedenti si registravano percentuali simili, con quote che si sono mantenute sempre tra lo 0,5% e l’1,2%.

L’ufficio studi del gruppo Tecnocasa ha analizzato le compravendite di attici effettuate attraverso le agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete nel primo semestre del 2023. Si tratta di una tipologia abitativa particolare, spesso molto amata e ricercata, ma poco presente sul mercato immobiliare nazionale. Lo studio infatti rileva che, nella prima parte dell’anno, anche a livello nazionale solo lo 0,5% delle compravendite riguarda questa tipologia abitativa. Si tratta di una quota di mercato molto simile a quelle registrate negli ultimi anni, con percentuali che non hanno mai superato l’1% sul totale delle compravendite.

La maggior parte degli attici compravenduti in Puglia è caratterizzata da metrature che non superano i 100 mq e sono acquistati come abitazione principale. A comprare attici sono soprattutto persone con un’età compresa tra 35 e 44 anni, circa il 50% sul totale, ma è alta anche la percentuale di acquisto da parte di under 34 che si attesta al 37,5%. In Puglia il 62,5% delle compravendite di attici è supportato dall’accensione di un mutuo bancario, quota in crescita rispetto al 2022. Da segnalare che il 22,2% degli attici compravenduti in Puglia è in classe energetica alta (A e B), mentre la restante parte è in classe energetica bassa.