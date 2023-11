Natale a Bari, al via i preparativi in piazza del Ferrarese

Si lavora a pieno ritmo in piazza del Ferrarese ed è presto spiegato: la piazza a ridosso del borgo antico si prepara a celebrare il Natale con l’ormai tradizionale allestimento. Da oggi, sono iniziate le operazioni di allestimento del grande albero natalizio a cura di Amgas e che sarà inaugurato il prossimo 6 dicembre con la cerimonia ufficiale di accensione. L’albero, già di proprietà dell’Amgas, sarà alto circa 16 metri e dotato di oltre 50mila luci a led che consentiranno un notevole risparmio energetico.

Piazza del Ferrarese, inoltre, A partire dal 6 dicembre, ospiterà un incantevole giardino adornato da centinaia di piante naturali e migliaia di luci scintillanti. L’iniziativa è di Mv Line, azienda di Acquaviva delle Fonti che, in collaborazione con il Comune di Bari, ha promosso una serie di attività natalizie ludico-didattiche, coinvolgenti e spettacolari, progettate per intrattenere e coinvolgere bambini e famiglie. Il fulcro di questa oasi invernale sarà una pergola bioclimatica. Le decorazioni saranno a cura dell’azienda Mv Line che predisporrà centinaia di piante naturali e migliaia di luci scintillanti. L’azienda, in collaborazione con il Comune di Bari, ha anche promosso numerose attività natalizie ludico-didattiche per intrattenere e coinvolgere bambini e famiglie.