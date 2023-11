Natale a Bari, c’è la proposta per una pista di pattinaggio

Il Comune ha ricevuto, per questo Natale, una proposta per installare una pista di pattinaggio in piazza Umberto. Sono in corso le verifiche per capire se come ampiezza è possibile posizionarla, considerando la presenza del villaggio di Natale. Ci sarà anche il trenino per bambini, ma non la giostra dei cavalli a due piani.

Intanto fervono i preparativi anche per il mercatino della Muraglia. “Vista la quantità considerevole di domande di partecipazione pervenute abbiamo deciso di nominare una commissione che ha valutato le proposte e selezionato le realtà che avranno la possibilità di esporre i loro manufatti”, ha detto l’assessore Carla Palone. Gli espositori potranno vendere esclusivamente addobbi natalizi, presepi, giocattoli artigianali, candele e altri oggetti in cera, prodotti d’artigianato a tema natalizio e sacro, accessori di abbigliamento artigianale e bigiotteria realizzati come pezzi unici e non seriali, prodotti artigianali non industriali, agroalimentari, biologici e/o prodotti tipici pugliesi non industriali in conserve, dolci natalizi e prodotti gastronomici.

“Stiamo lavorando – spiega ancora Palone – per far sì che la città sia pronta ad accogliere il lungo mese di feste che ci attendono nel migliore dei modi, con un’attenzione particolare alla valorizzazione dei prodotti e dei manufatti locali che promuovano le nostre tradizioni e le eccellenze del territorio in chiave natalizia. Il mercatino di via Venezia è ormai un appuntamento fisso per i baresi e i tanti visitatori che arrivano in città per le feste e anche quest’anno l’appuntamento del 6 dicembre sarà rispettato”. L’apertura dei mercatini è prevista dal 6 dicembre al 26 gennaio dalle ore 10 alle 22.30, tutti i giorni compresi i festivi; mentre il 23 dicembre sarà consentita l’apertura sino alle ore 24. (in foto una edizione passata del villaggio di Natale in piazza Umberto)