Bari, inciampa su strada sconnessa e si ferisce: “Qualcuno intervenga”

Inciampa su manto stradale dissestato e si ferisce. È accaduto ieri a Carbonara, in particolare in via Oberdan, all’altezza del civico 9. A segnalarlo una cittadina che ha voluto denunciare sui social l’accaduto. “Sono inciampata in questo manto stradale tutto sconnesso – evidenzia allegando le foto – mi sono fatta male, molto male, contusioni alle costole, al piede, alla mano al ginocchio sinistro. Ovviamente non sono andata in ospedale perché là è un altro manicomio. Incoraggio le autorità competenti a ripristinare al meglio il manto stradale per evitare altri incidenti” – ha concluso.

Foto Facebook