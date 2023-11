Incidente sulla tangenziale di Foggia, chiuso tratto di strada

A causa di un incidente, un tratto della SS673 “Tangenziale di Foggia” è temporaneamente chiuso al transito dal km 21,300 al Km 24,000.00 Il sinistro avvenuto al km 21,300 ha coinvolto due autovetture e causato il ferimento di due persone.

Per consentire le operazioni di rilievo e rimozione dei veicoli, il traffico viene deviato lungo la viabilità adiacente, al Km 20,900 verso lo svincolo di Campo Reale e al km 24,000 verso lo svincolo di via Napoli. Sul posto sono presenti le squadre di Anas, le Forze dell’Ordine e il personale del 118, per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.