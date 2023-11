Pochi soldi, a rischio i servizi di controllo durante il Natale a Bari

Pochi fondi, a rischio i servizi di controllo durante le festività di Natale a Bari. Lo annunciano i sindacati della Polizia Locale che in un comunicato hanno evidenziato problematiche tali da rendere necessario l’annullamento di alcuni servizi, tra questi anche i controlli anti degrado.

In particolare, nel corso dell’incontro tenutosi presso il Comando di Polizia Locale di Bari tra le parti sindacali e il Dirigente della struttura lo scorso 21 novembre è emerso che, si legge nella lettera inviata anche al sindaco di Bari, Antonio Decaro “le residue disponibilità economiche del mese di dicembre e relative alla concordata fase progettuale del triennio 2022-24, riusciranno a salvaguardare solo alcune attività progettuali, ovvero servizi serali e notturni, progetto scuola e festa di fine anno, sospendendo di fatto, in maniera unilaterale e con notevole nocumento in termini di servizi resi ai cittadini baresi proprio in occasione delle festività natalizie, le altre attività già preventivamente approvate, come l’Antidegrado, le domeniche Aggiuntive e il progetto Vigilie”.

“Per quanto dinanzi esposto – proseguono – a fronte di una considerevole perdita del salario accessorio da parte dei dipendenti della Polizia Locale e onde evitare disservizi e malcontenti in un periodo particolare per la città, richiedono al Dirigente della Ripartizione Municipale formale e analitico resoconto delle somme spese per le attività progettuali, nonché dell’utilizzo e della destinazione delle ore di straordinario effettuate dal personale del Corpo” – concludono.

