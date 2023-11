Puglia, muore 28enne incinta di 3 mesi: disposti accertamenti

Giovedì scorso, a Lecce, una donna di 28 anni, incinta di tre mesi è morta dopo aver accusato un malore mentre si trovava in casa con il compagno. Con l’obiettivo di fare chiarezza sul decesso, la procura ha disposto accertamenti. Ad allertare i soccorsi è stato il compagno della donna. Al loro arrivo però, gli operatori, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della questura, a questi ultimi l’uomo avrebbe riferito che nel corso della giornata la donna aveva accusato dolori per un grave problema gastronintestinale tanto da richiedere l’intervento del medico di famiglia. Il pm, Rosaria Petrolo, ha disposto l’autopsia per chiarire le cause che hanno portato al decesso.

Foto repertorio