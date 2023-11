Attimi di tensione a Lecce, detenuto fugge dall’ospedale

E’ stato ritrovato dagli agenti della polizia penitenziaria nel parcheggio dell’ospedale Vito Fazzi, nascosto sotto un’auto, il 30enne detenuto nel carcere di Lecce che questa mattina era fuggito durante una visita al pronto soccorso, dov’era stato portato perché non stava bene. L’uomo, condannato per omicidio, era riuscito ad allontanarsi eludendo i controlli. All’esterno dell’ospedale, durante un inseguimento a piedi, gli agenti avevano sparato alcuni colpi di pistola in aria per intimidirlo e indurlo a fermarsi.