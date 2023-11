Bari, Aids: domani in piazza Umberto test gratuiti

Domani, venerdì 1° dicembre, Giornata mondiale contro l’AIDS, l’Unità di strada comunale “Care for People” e il centro polifunzionale per il contrasto alla povertà estrema “Area 51”, servizi finanziati dall’assessorato al Welfare e gestiti dalla cooperativa sociale C.A.P.S., promuovono screening sanitari gratuiti e anonimi con test HIV salivari a risposta rapida e test HCV presso il camper dell’unità mobile, che stazionerà in piazza Umberto dalle ore 18.30 alle 20.30. I test saranno eseguiti grazie ai counselor volontari dell’associazione Cama Lila di Bari, alla collaborazione della clinica universitaria Malattie Infettive del Policlinico di Bari e di ANLAIDS Puglia. Prima di effettuare lo screening si raccomanda di astenersi dal bere, fumare e mangiare per almeno 30 minuti; l’esito del test verrà consegnato 20 minuti dopo la sua somministrazione. Se il test risulterà reattivo (ovvero preliminarmente positivo), verrà favorito l’accesso ad un centro specializzato per poter eseguire un test di conferma convenzionale ed essere inseriti in un programma di cura.

È fondamentale favorire l’accesso al test HIV e informare la popolazione sui comportamenti a rischio da evitare e sui benefici correlati alla terapia antiretrovirale, che nelle diagnosi precoci sono più consistenti. Conoscere il proprio stato sierologico, in caso di comportamenti a rischio, garantisce un accesso immediato alle cure con benefici notevoli, in termini di qualità di vita e contenimento della diffusione del virus.