Bari, nella piazza della Basilica arriva il presepe di Natale

Preparativi in corso in Basilica per il Natale a Bari. In queste ore si sta allestendo il presepe sotto il porticato della Basilica. Intanto continuano anche i lavori per la realizzazione del grande albero di piazza del Ferrarese e per il mercatino. Nelle prossime ore si concluderanno gli interventi di sistemazione delle luminarie e delle installazioni luminose volute da privati in via Sparano, via Argiro, corso Vittorio Emanuele e piazza del Ferrarese.