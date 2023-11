Bari, studenti della Imbriani “fanno pulizia” delle scritte sui muri

Dopo tanti mesi spesi tra progettazione, richieste e incontri gli studenti della scuola Imbriani, assieme all’associazione Retake, puliranno dalle scritte i muri dell’edificio scolastico.

Si tratta, spiega l’associazione Retake, di un “evento dal grande valore simbolico. Fortemente voluto dalla comunità di docenti e genitori, sarà significativo per tanti su quanto sia facile sporcare e difficile riparare ad un danno fatto in pochi secondi con una bomboletta da due euro. Non è nostra intenzione demonizzare il fenomeno del writing che è giusto abbia i suoi spazi e manifesti il diritto di esistere di una parte della nostra comunità però vi invitiamo a riflettere su quanto questo fenomeno si stia banalizzando, di come stiamo riducendo le nostre città e le opere storiche per il solo gusto di scimmiottare le periferie americane ed una sottocultura che forse non ci appartiene o che per lo meno deve trovare modi diversi rispetto a quelli in cui è nata”

La manifestazione è aperta alle sole classi della scuola Imbriani che sono state autorizzate dalla dirigente al clean up.