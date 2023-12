Canzoni di Natale, le preferite di ogni tempo

Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “All I Want for Christmas Is You” – Mariah Carey

L’atmosfera del Natale comincia dalla musica. Tra luci colorate, aroma di biscotti alla cannella e regali, è la musica ad aggiungere davvero una dimensione magica a questo periodo dell’anno.

Sono proprio le melodie, infatti, che diventano l’ancora emotiva in grado di riportarci indietro nel tempo, e in un trasportarci in un mondo di gioia e tradizione. La musica natalizia va ben oltre le note scritte, è esperienza condivisa, unisce le persone e fa riaffiorare ricordi.

È proprio per questo che alcune canzoni, seppur esistenti da ormai moltissimi anni, restano ever green del periodo natalizio e, una volta arrivato dicembre, iniziano a risuonare in ogni dove.

Basti pensare a “We wish you a Merry Christmas”, canzone che ha più di cinquecento anni e che ad oggi possiamo decisamente dichiarare intramontabile, o ancora “Jingle bells”, più recente, ma comunque con oltre 150 anni di storia, riconoscibile in qualsiasi versione.

Ognuno ha la sua playlist, più o meno fissa, con canzoni che spaziano dalle più tradizionali, alle ultime hit, ma ecco quali sono state le più ascoltate nel Natale 2022.

Al primo posto troviamo “All I Want for Christmas Is You” di Mariah Carey del 1994, intramontabile. Chi resisterebbe a non cantarne almeno una strofa? Probabilmente nessuno dato che lo scorso anno Mariah Carey si è rivelata l’artista più ascoltata non solo in Italia ma nel mondo con 4 milioni di stream e più su Spotify all’attivo!

Secondo posto per “Last Christmas” dei Wham!, canzone del 1984 e terzo posto per “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” cantata da Frank Sinatra con l’accompagnamento musicale della B. Swanson Quartet, scritta nel 1945.

Ma attenzione a non dimenticare il re del Natale, il cui nome ormai da oltre 10 anni è legato inscindibilmente al periodo natalizio grazie al clamoroso successo dell’album “Christmas” che, con 12 milioni di copie, è diventato uno dei dischi delle festività più venduto di sempre: Michael Bublè.

La voce di Bublè, per i fan, ormai sembra fatta per cantare il Natale, e lo fa in modo elegante, caldo, armonioso. Il suo tocco personale nei brani non va a distorcerne la tradizione, e forse è anche questo un motivo del grande successo. È come se, in tutta questa modernità che ci circonda, lo swing ci riporti a un’ideale di tradizione e calore famigliare, per entrare appieno nello spirito natalizio, come dentro una perfetta cartolina vintage.

Ormai anche a questo Natale 2023 manca davvero poco e su Spotify sono già presenti diverse playlist tra cui “Canzoni di Natale” con tutti i grandi classici, che ad oggi conta già quai 200 mila salvataggi e “Christmas Party” con oltre 400 mila salvataggi… non ci resta che premere play e iniziare ad ascoltarle e riascoltarle!

Foto: Freepik