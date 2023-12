Crisi politica scongiurata a Barletta, sindaco ritira dimissioni

Il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, ha ritirato le dimissioni presentate quasi una settimana fa dopo alcune tensioni interne alla sua maggioranza. I motivi del passo indietro saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà domani mattina in Comune a Barletta. Intanto si registra l’ingresso in giunta di Giuseppe D’Alba cui è stata affidata la delega all’Ambiente.