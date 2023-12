Festa di San Nicola a Bari, da domani l’esposizione della statua

Iniziano domani, sabato 2 dicembre, alle ore 17.30, con l’esposizione della Statua di San Nicola e l’Inaugurazione del Presepe e dell’Albero di Natale nella piazza antistante la Basilica, i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, nell’annuale ricorrenza della solennità liturgica del 6 dicembre. Come ogni anno, il programma delle celebrazioni si rifà alle plurisecolari tradizioni religiose e culturali nate attorno al culto di San Nicola, e che hanno reso la Basilica a lui dedicata un luogo d’incontro, di riflessione, di preghiera per la pace nel mondo e per l’unità dei cristiani d’Oriente e d’Occidente. L’albero di Natale, che dal 2 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 trasmetterà allegria e gioia a quanti giungeranno in piazza San Nicola, proviene da un vivaio di Pistoia; è alto 8 metri ed è stato donato dalla Neos Restauri di Altamura (Bari).

Il Comitato San Nicola, d’intesa con la Fiera del Levante e la Camera di Commercio di Bari, ha voluto dedicarlo alla memoria di Alessandro Ambrosi, compianto presidente della Camera di Commercio di Bari e della Fiera del Levante.

Al termine delle festività natalizie l’Albero sarà donato e trapiantato altrove. “Il Santo Vescovo di Mira (265/70-336/337), divenuto nel 1087 con la traslazione delle sue reliquie potente Patrono di Bari, si presenta essenzialmente come uomo di fede – commenta padre Giovanni Distante, priore della Basilica – che ha saputo coniugare le realtà fondamentali della testimonianza cristiana con la salvaguardia del bene comune nel continuo impegno all’accoglienza, al dialogo, al rispetto delle diversità, alla fraternità universale, alla pace. Questi valori che non possono andare perduti, saranno richiamati particolarmente durante il triduo di preparazione (3-5 dicembre, ore 18.30), predicato da Sua Ecc.za Mons. Giorgio Demetrio GALLARO, segretario emerito del Dicastero per le Chiese orientali, e nel Pontificale (6 dicembre, ore 18) presieduto da Sua Em.za Rev. ma il Cardinale Emil Paul TSCHERRIG, Nunzio Apostolico in Italia, insieme con Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Giuseppe SATRIANO, Arcivescovo di Bari-Bitonto e Delegato Pontificio per la Basilica”.