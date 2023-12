La storia di Lecco-Bari. Marino: “Partita molto difficile”

Archiviata la pesante sconfitta interna rimediata contro il Venezia, il Bari scende nuovamente in campo alla ricerca del pronto riscatto. Avversario del prossimo turno, sarà il Lecco di mister Bonazzoli reduce dal prezioso pari esterno ottenuto contro il Como. Lecco – Bari, gara valevole per la quindicesima giornata del campionato di serie B si giocherà domenica 3 dicembre con fischio d’inizio alle ore 16.15.

L’avversario – Il Calcio Lecco 1912, meglio noto come Lecco, è una società calcistica italiana con sede nella città di Lecco, fondata nel 1912.

Il club lombardo ha disputato tre campionati di Serie A (l’ultimo dei quali nella stagione 1966-1967), e dodici di Serie B, cui se ne aggiungono tre di Seconda Divisione nelle leghe predecessore degli anni Venti. Annovera nel suo palmarès la vittoria di una Coppa Italia Semiprofessionisti in campo nazionale e di una Coppa Anglo-Italiana in ambito internazionale.

Tra i club che hanno militato in Serie A, i blucelesti occupano il 58º posto nella classifica perpetua dal 1929 e hanno la 60ª miglior tradizione sportiva.

I precedenti tra Lecco e Bari sono 18 e il bilancio è “quasi” in parità: sono 7 le vittorie dei galletti, 6 i pareggi e 5 i successi del Lecco. In terra lombarda si sono disputate 9 gare e il bilancio sorride ai padroni di casa che si sono imposti in 3 circostanze, 4 i pareggi, mentre i biancorossi hanno ottenuto la vittoria in 3 occasioni.

Lecco e Bari si sono affrontate l’ultima volta allo stadio ‘Rigamonti-Ceppi’, il 24 settembre 1972 e la gara terminò 0-1 per i galletti: decisiva una rete di Dalle Vedove nel secondo tempo.

Ecco i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie : Francesco Bolzoni, Luca Tabbiani, Simone Cavalli, Claiton dos Santos Machado, Giuseppe Galluzzo, Rodolfo Bonacchi, Luciano Paganini e Riccardo Allegretti.

Ex del match: Luca Marrone nel Lecco.

Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Mauro Zironelli (anche se non ha mai guidato il Bari in gare ufficiali)

A proposito di tecnici, ecco come l’allenatore del Bari, Pasquale Marino, ha presentato la gara: “Abbiamo giocato contro il Venezia, la squadra più forte del campionato. E’ innegabile come ci sia ancora da migliorare e da parte dei ragazzi c’è la voglia di farlo. Ogni partita ha una storia diversa e contro il Lecco sarà molto difficile: sia perchè giocheremo su un campo in erba sintetica, ma anche perchè la squadra di Bonazzoli nell’ultimo periodo ha battuto avversari forti come Parma e Palermo”.

Marino ha fatto il punto sugli infortunati: “Si sono aggregati quasi tutti, anche se qualcuno non è ancora recuperato al meglio. Abbiamo ancora un altro giorno per poter valutare, poi tireremo le somme. Pucino ha recuperato subito, così come Brenno e Nasti, mentre Koutsoupias ha lavorato qualche giorno a parte. Diaw tornerà ad allenarsi domani col resto della squadra”.

Laconico il commento del tecnico biancorosso sulla contestazione dei tifosi: “Vestire la maglia del Bari comporta dei pro e dei contro: c’è entusiasmo quando le cose vanno bene, si contesta quando vanno meno bene. Non possiamo certo aspettarci degli applausi se perdiamo 3-0 in casa. Dobbiamo essere bravi a trainare i tifosi perchè è fondamentale che tutte le componenti vadano nella stessa direzione”.

PROBABILI FORMAZIONI:

LECCO (4-3-3): Saracco, Lemmens, Celjak, Bianconi, Caporale, Ionita, Degli Innocenti, Sersanti, Crociata, Novakovich, Lepore.

BARI (3-4-1-2): Brenno, Vicari, Di Cesare, Pucino, Ricci, Benali, Koutsoupias, Dorval, Sibilli, Nasti, Aramu.

Arbitrerà la gara il signor Niccolò Baroni della sezione arbitrale di Firenze. Gli assistenti saranno Thomas Miniutti della sezione di Magnago e Mario Davide Arace della sezione di Lugo di Romagna. Quarto ufficiale sarà Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria, mentre al VAR ci sarà Luca Pairetto (Nichelino), coadiuvato dall’ AVAR Salvatore Longo (Paola).

(foto ssc bari)