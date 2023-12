Locali stracolmi ed eventi “abusivi”: multe e chiusure a Bari

Pioggia di controlli della polizia locale in ville, pub, locali che organizzano eventi privati e nei confronti delle attività commerciali che occupano gli spazi esterni con tavolini e sedie, senza autorizzazione. Le ultime due ordinanze, emesse dalla sezione Annona diretta dal comandante Michele Cassano, riguardano due locali, uno di Carbonara e uno a San Pasquale, che avevano organizzato eventi senza autorizzazione. Nel primo caso la polizia locale ha verbalizzato il titolare per violazioni di una serie di disposizioni in merito all’organizzazione di un evento “musicale danzante – si legge nell’ordinanza – senza che fosse in possesso della prescritta autorizzazione rilasciata dall’autorità competente”. Da qui la decisione di imporre l’immediata cessazione dell’esercizio abusivo dell’attività di pubblico spettacolo. Altro caso nel rione San Pasquale. Qui, sempre in seguito ad una ispezione si è scoperta l’organizzazione di una serata con dj set, pubblicizzata anche sui social, con intrattenimento danzante. “All’atto dell’ispezione – si legge nell’ordinanza – si evidenzia che all’interno del pubblico esercizio vi erano circa 60 avventori intenti a ballare al ritmo della musica accompagnati da luci soffuse di colore blu e rosse”. E’ quindi scattata, dopo gli accertamenti, l’ordinanza di immediata cessazione dell’esercizio abusivo dell’attività di pubblico spettacolo.

Le due ordinanze seguono, solo di qualche giorno, i provvedimenti di sospensione dell’attività di pubblico spettacolo, emessi nei confronti di due ville usate per organizzare eventi pubblici e privati. Perché “beccate” a non rispettare la capienza prevista per le loro strutture. Durante le ispezioni, è stato trovato dagli agenti della polizia locale un numero maggiore di persone, ben oltre il consentito. Con inevitabili ripercussioni dal punto di vista della sicurezza.

Ed infine ci sono stati i controlli sul tavolino selvaggio: nelle ultime settimane due locali sono stati chiusi per cinque giorni per mancato rispetto della normativa. Avevano sistemato all’esterno tavolini e sedie senza autorizzazione.