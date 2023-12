Metropolitana Bari-Bitritto: primi treni a gennaio

Partirà a gennaio la metropolitana Bari-Bitritto. L’annuncio è del sindaco Antonio Decaro. “É arrivata l’ultima autorizzazione dall’agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria – spiega – Rete ferroviaria italiana ha completato tutte le procedure per l’attivazione della linea e l’assessorato regionale ai trasporti ha finanziato il servizio in attesa del completamento delle procedure per l’affidamento della gestione. Nel frattempo io incrocio le dita e continuo a stringere forte il corno che ci ha portato bene nell’ultimo sopralluogo sul cantiere”.

Nei prossimi mesi il progetto sarà completato anche con la realizzazione di una nuova fermata nei pressi dello stadio San Nicola, a Torre Tresca subito dopo il sottopasso della SS16 tangenziale di Bari, il cui costo stimato risulterebbe sostenibile da RFI con fondi attualmente disponibili e per la quale alcune delle opere necessarie sono già realizzate da tempo;

“Realizzare una fermata ferroviaria per lo stadio San Nicola consentirà di incrementare la mobilità sostenibile cittadina – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso -, favorendo l’uso del trasporto pubblico per raggiungere sia lo stadio in occasione delle partite di calcio, sia il centro cittadino, parcheggiando le auto in quella zona in modalità Park&Train. In entrambi i casi il traffico risulterà decongestionato con conseguenti benefici in termini ambientali e di vivibilità complessiva”.

La linea ferroviaria Bari – Bitritto in attivazione dall’inizio 2024, si estende dalla stazione di Bitritto fino a Bari Centrale, passando per i quartieri di Carbonara, Santa Rita e Loseto, e sarà connessa alla linea Bari – Taranto. Lunga circa 10 km, di cui 3 in viadotto, la linea è elettrificata e attrezzata con il sistema Controllo marcia treno. Il collegamento consentirà di raggiungere in venti minuti il centro di Bari da Bitritto. Le stazioni di Bitritto, Santa Rita-Carbonara e Loseto sono tutte dotate di parcheggi di interscambio e servizi.