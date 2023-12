Nuovo piano oncologico Puglia, più prevenzione per il cancro

Entro i prossimi 120 giorni la Regione Puglia adotterà il nuovo “Piano oncologico regionale 2023-2027”: è l’impegno preso dalla giunta Emiliano. Il piano conterrà le linee strategiche prioritarie, non già finanziate da altre risorse, da implementare nel territorio per le attività di prevenzione e contrasto del cancro. Secondo quanto previsto dal decreto ministeriale, il Piano dovrà consentire alla Regione Puglia di colmare il divario con le altre realtà italiane che, non essendo sottoposte ai vincoli derivanti dal Piano di rientro, già offrono livelli ulteriori di assistenza oncologica. Tre le azioni e gli obiettivi del Piano dovranno figurare: estensione e potenziamento dei programmi di prevenzione oncologica, anche mediante la valutazione e la gestione del rischio eredo-familiare; percorsi di prevenzione del tumore della mammella su base genetica; potenziamento delle reti oncologiche regionali ed evoluzione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali oncologici; innovazione digitale applicata ai percorsi di diagnosi mediante i programmi di screening per la prevenzione dei tumori e mediante i percorsi di presa in carico e gestione dei pazienti oncologici.