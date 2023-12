Oncologico Bari, premiato con tre bollini rosa da Onda

Per la terza volta consecutiva, l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari si aggiudica tre bollini rosa e si conferma ospedale a misura di donna. La fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha assegnato i bollini rosa per il biennio 2024/2025 agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile. La conferma per l’Irccs barese è arrivata grazie alla presenza di specialità cliniche, in particolar modo delle unità operative di ginecologia oncologica, oncologia medica e chirurgia senologica, della breast-unit e del team multidisciplinare dei tumori della mammella che, insieme, garantiscono l’appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici. “Siamo orgogliosi per la conferma di questo riconoscimento”, così commenta il direttore generale Alessandro Delle Donne. “I bollini rosa, per noi, non rappresentano solo servizi dedicati alle donne ma un modo diverso di pensare all’offerta sanitaria, cioè servizi, specialità, professionisti, spazi e tempi differenziati in base al genere”, conclude.