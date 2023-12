Alitalia, al via procedure di licenziamenti: “Per ridurre personale”

In una comunicazione indirizzata al governo e ai sindacati, datata primo dicembre 2023, Alitalia ha annunciato l’avvio di una procedura che porterà “suo malgrado” a licenziamenti “per riduzione del personale”. Nella lettera, la compagnia aerea, specifica che attualmente ci sono 2.840 dipendenti sotto l’Amministrazione Straordinaria, di cui 2.668 sono in sospensione in cassa integrazione guadagni e zero ore, mentre 172 sono ancora impiegati per soddisfare le esigenze legate al completamento del programma di gestione dell’ultima fase di liquidazione. La data prevista per il completamento di questa fase è il 15 gennaio 2024.

Secondo quanto comunicato dalla stessa compagnia aerea, in conformità con il quadro normativo vigente, escludendo le necessità operative strettamente legate all’Amministrazione Straordinaria per il completamento delle attività di liquidazione, “la compagnia è impossibilitata a reinserire i lavoratori attualmente in sospensione in cassa integrazione”.

Foto Aeroporti Puglia