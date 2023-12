Bari, a Palazzo di Città uno sportello per la comunità brasiliana

Nelle giornate di oggi e domani, domenica 3 dicembre, il Comune ospiterà a Palazzo di Città, in particolare nella sala dell’ex tesoreria e negli spazi di Informagiovani, uno sportello itinerante consolare a beneficio della comunità brasiliana. Le attività di sportello consolare si svolgeranno dalle ore 9 alle 18. Già nella giornata di oggi sono stati effettuati moltissimi documenti di brasiliani che si trovano in Puglia, ma anche in Basilicata. Più di 60 le prenotazioni. Per l’organizzazione delle attività e le seguenti operazioni di ripristino delle sale, i servizi dell’Informagiovani saranno sospesi sino a lunedì 4 dicembre. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico resta invece regolarmente operativo.