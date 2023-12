Bari, allarme furti d’auto a Santo Spirito: “Siamo esasperati”

Con il Natale sono riprese le attività furtive nel Municipio 5, in particolare Santo Spirito. Nel mirino dei ladri, in particolare, le auto. A lanciare l’allarme sono gli stessi residenti che, proprio negli scorsi giorni, racconta un cittadino, hanno assistito all’ennesima scena di furto di un’auto, una Ford Puma. Il furto è avvenuto in via San Marco.

In particolare, racconta un cittadino “il ladro si è presentato con il volto coperto da un pezzo di stoffa e mentre era in procinto di compiere il furto nella strada ha minacciato i passati di andare via e smettere di guardare mentre lui completava l’atto. I passanti impauriti non sapendo cosa fare e data la situazione imprevista non hanno voluto intervenire in quanto preoccupati di una possibile colluttazione o scontro con armi da fuoco con il ladro. La prassi è sempre la stessa, la macchina viene aperta, viene disattivato qualsiasi antifurto e poi spinta fino a metterla in moto e poi portata via per destinazioni non ancora chiare. Vano è stato il tentativo di contattare le forze dell’ordine sia Carabinieri che Polizia che non hanno voluto o potuto intervenire nonostante siano state allertate mentre l’atto si compieva” – evidenzia sottolineando che in totale quest’anno “sono state rubate due auto in via San Marco a Santo Spirito e nessuna è stata ancora ritrovata, altre auto e numerose targhe sono state rubate in altre zone limitrofe di Santo Spirito”.

“Si pensa che a compiere l’atto – spiega – sia lo stesso gruppo di individui e si spera che vengono individuati prima che compiano altri atti di questo tipo. Oltre ad aver sparso terrore e ansia in una zona che è apparentemente tranquilla il danno economico è enorme in quanto i residenti di quella zona hanno necessità di spostarsi quotidianamente con la propria auto perché quasi tutti pendolari che lavorano nella città di Bari. I residenti, sommersi di rabbia e amarezza, sperano che le forze dell’ordine possano porre fine a questo problema dato che i furti avvengono sempre nella stessa zona che viene comunque pattugliata quotidianamente ma con evidenti scarsi risultati” – conclude.

Foto repertorio