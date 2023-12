Bari si accende per il Natale: ecco le prime luminarie

“Questa è solo una parte della magia che da oggi troveremo a Bari. Stanotte abbiamo provato le prime luci. Il resto lo fate voi attraversando e vivendo i luoghi della città”. Così il sindaco Antonio Decaro annuncia l’accensione delle luminarie in centro. Accensione che avverrà ufficialmente questa sera. Intanto fervono i preparativi per l’allestimento dell’albero e del giardino incantato in piazza del Ferrarese e del villaggio di Natale in piazza Umberto.

Sempre in piazza Umberto sarà allestito anche un mercatino. Saranno due le società a gestirlo che hanno richiesto le autorizzazioni al Comune. La prima è la società Cooperativa Murge che proporrà prodotti artigianali “frutto di ingegno, utilizzando materiali nobili, preziosi o di riciclo senza manipolazione né somministrazione di alimenti”, si legge nella determina dirigenziale. La mostra mercato di Artigianato aprirà in 30 casette di legno sistemate sul lato sinistro di piazza Umberto, dal 5 al 15 dicembre. Successivamente subentrerà l’associazione Apuli Informazione Aps che gestirà il mercatino fino al 26 dicembre.