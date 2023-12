Evasione per 420mila euro, denunciato commercialista

Ammontano a 420 mila euro i ricavi occultati al fisco da un commercialista di San Giovanni Rotondo constatati a seguito di un accertamento condotto dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Manfredonia. Il professionista è stato segnalato all’Agenzia delle Entrate.

I finanzieri, all’esito di specifiche analisi di rischio ed attraverso la consultazione delle banche dati in uso al Corpo, hanno individuato il professionista, che è stato selezionato a seguito della rilevazione di alcuni elementi di anomalia nelle dichiarazioni dei redditi presentate.

All’esito degli approfondimenti condotti e dell’incrocio dei dati dichiarati con quelli risultanti nei documenti contabili ed extracontabili acquisiti in sede ispettiva, emergeva l’omessa contabilizzazione di compensi per oltre 420 mila euro, violazioni all’I.V.A. per 180 mila euro e l’omesso versamento di contributi previdenziali negli anni dal 2018 al 2023.