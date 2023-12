Inclusione nello sport, al Cus Bari evento speciale

Il Centro Universitario Sportivo di Bari sarà il palcoscenico prestigioso che ospiterà, il prossimo 3 dicembre 2023, l’evento culminante della “XX Edizione della Special Olympics European Basketball Week” per la prima volta nella nostra città. L’organizzazione di questo evento di rilievo è affidata all’Associazione Sportiva di Pallacanestro FREEDOM TORITTO, guidata da Maddalena Sardone, figura di spicco nel panorama della Special Olympics Italia sul nostro territorio. Questo importante passo è sostenuto e promosso dal Delegato per la disabilità del Sindaco della Città Metropolitana, Vito Spadavecchia, in adesione alla “Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità” del 3 dicembre 2023, proclamata nel 1992 dall’ONU.

La Special Olympics, fondata negli anni ’70 dalla Famiglia KENNEDY, è il vessillo mondiale dell’inclusione e del rispetto tramite lo sport unificato. Si tratta di un’occasione imperdibile per creare un ambiente in cui ogni individuo, indipendentemente dalle sue capacità o disabilità, è accettato e valorizzato.

Patrocinato dalla Città Metropolitana di Bari e dall’Automobile Club Bari-Bat, l’evento si pone l’ambizioso obiettivo di promuovere una cultura di rispetto e inclusione, soprattutto tra i giovani e l’intera comunità. Lo strumento principe di questa missione è lo sport unificato, che coinvolge Atleti con e senza disabilità intellettive in formazioni miste, abbattendo ogni barriera.

Alla manifestazione sportiva parteciperanno in qualità di partner istituzioni di rilievo come l’Istituto Comprensivo “Massari-Galilei” di Bari, l’ASD Junior Minozzi di Gioia del Colle, l’ASD Murgia Basket Santeramo, l’ASD UIC Bari 1988, l’ASD Ginnastica Ritmica IRIS di Giovinazzo e l’associazione Il Mito di Efesto APS di Bari.

La presenza dell’ACI Bari-Bat sarà importante per sensibilizzare sulla sicurezza stradale, fornendo informazioni cruciali e distribuendo gadget agli atleti partecipanti. “L’Automobile Club Bari Bat ha accolto con grande piacere l’invito a patrocinare questo evento perché lo sport insegna il rispetto dell’altro e l’inclusione, valori in cui l’Ac Bari Bat crede fermamente – commenta il presidente dell’Ac Bari Bat, Francesco Ranieri – Noi come Ac Bari porteremo in questo evento anche il tema della sicurezza stradale perché è fondamentale diffondere il possibile la cultura della sicurezza stradale soprattutto tra i più giovani. Dobbiamo fare il possibile per ridurre il numero di incidenti sulle strade”.

All’apertura dell’evento, interverranno personalità di spicco tra cui il Garante eletto dei Diritti delle Persone con Disabilità regionale, Antonio Giampietro, l’Assessore allo Sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, il Presidente del CUS Bari, Antonio Prezioso, il Dirigente Scolastico dell’IC Statale Massari Galilei, Alba Decataldo, il Direttore Regionale Special Olympics, Ketty Lorusso, e il Direttore Provinciale Special Olympics, Dionisio Rotunno.

Dettagli dell’Evento: