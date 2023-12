Natale a Bari, luci accese nelle strade dello shopping

S’Illumina il Natale a Bari. Poco fa sono state infatti accese le luminarie in centro, sia quelle del Comune, ovvero in via Sparano, via Argiro e via Manzoni, sia le installazioni luminose presentate e finanziate dai privati. Tra questi gli angeli, ma anche l’albero, un trenino e molto altro ancora.

Tantissimi i cittadini e i turisti che in queste ore stanno popolando le vie del centro. Nei prossimi giorni, in particolare il 6 dicembre, in occasione delle celebrazioni del Santo Patrono, San Nicola, sarà acceso anche il grande albero in piazza del Ferrarese. Un momento ormai tanto atteso per i cittadini.