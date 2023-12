Si viaggia dove si mangia meglio: le nuove scelte turistiche

Il buon cibo è sempre più al centro delle scelte di chi viaggia, specie in Italia, dove secondo una ricerca di Skyscanner un quarto dei viaggiatori (24%) dichiara di aver programmato un viaggio in funzione di un ristorante specifico in cui desiderava mangiare, mentre quasi la metà (49%) afferma che lo farebbe volentieri. Gustare la cucina locale e provare specialità autentiche sono tra le attività preferite dai viaggiatori italiani che si recano all’estero, con il 50% che afferma di preferirlo a quasi tutto il resto.Un altro dato interessante emerso dalla ricerca è che i viaggiatori italiani ritengono che l’alta cucina sia al di fuori della loro portata. Secondo le loro stime, un’esperienza culinaria di alto livello costa in media 65 euro a persona, mentre il loro budget di spesa in vacanza è in media di 46 euro a persona a pasto.

Skyscanner suggerisce poi cinque mete imperdibili per i buongustai al risparmio: Osaka – che rientra nella classifica delle dieci destinazioni emergenti tra i viaggiatori italiani nel 2024 -, Bologna, Singapore, Londra e Hanoi, capitale del Vietnam.