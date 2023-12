Turismo, dalla magia dei vicoli al folklore: ecco Locorotondo

Locorotondo, un luogo in cui il passato si intreccia al presente



Nel cuore della Puglia, tra ulivi secolari e colline ondulate, si trova un gioiello nascosto: parliamo di Locorotondo. Si tratta, in particolare, di un borgo sospeso tra tradizione e bellezza senza tempo, capace di far immergere, chi lo visita, in esperienze autentiche. L’origine di questo borgo risale all’epoca romana, ma è nel Medioevo che inizia a prendere forma. Il nome “Locorotondo” deriva dalla sua forma circolare, una peculiarità che caratterizza il centro storico del paese.

Tra folklore e labirinti fiabeschi, con finestre su panorami mozzafiato



Il tratto distintivo di Locorotondo è sicuramente il suo labirinto di vicoli. Passeggiare tra le vie di questo luogo è come immergersi in un racconto fiabesco, dove ogni angolo cela una storia antica. La pittoresca piazza del paese è circondata da edifici unici. Una passeggiata qui è come un viaggio nel tempo, un incontro con la Puglia autentica che affascina e incanta. Le strade lastricate di bianco, tra trulli e antiche abitazioni, invitano a esplorare il cuore del paese, dove la vita quotidiana scorre tranquilla e autentica. Piccole piazze ombreggiate da alberi secolari offrono rifugi per una pausa, mentre negozi artigianali espongono le meraviglie locali, dalla ceramica alle prelibatezze gastronomiche. Locorotondo, inoltre, offre uno spettacolare affaccio sulla Valle d’Itria, una vista che incanta gli occhi e nutre l’anima permettendo ai visitatori di “perdersi” guardando panorami mozzafiato.

Non solo folklore, ma anche tradizione culinaria



Non solo folklore, ad attirare molti turisti sono anche le peculiarità culinarie tipiche. La cucina locale è un capitolo “speciale” in questa “favola gastronomica”. Ristoranti rustici e accoglienti offrono piatti tradizionali, preparati con ingredienti freschi e amore per la tradizione pugliese. Dai sapori intensi delle orecchiette alle deliziose mozzarelle, ogni boccone è un viaggio nei sapori autentici della Puglia.

Dalla magia del Natale alla festa dei fiori



Locorotondo a Natale si trasforma in un incantevole fiaba, dove il calore dell’accoglienza si fonde con la magia delle festività. Le strette vie lastricate si adornano di luci scintillanti e decorazioni natalizie, creando un’atmosfera magica che avvolge tutto il borgo. I trulli, di solito bianchi e candidi, si tingono di colori festivi, aggiungendo un tocco ancora più suggestivo a questa cornice unica. La piazza centrale diventa il cuore pulsante delle celebrazioni, tra decorazioni e bancarelle che offrono prelibatezze culinarie e artigianato locale. Non solo Natale però, anche durante il periodo dei “Balconi fioriti” Locorotondo, si veste a festa diventando ulteriormente incantevole. Le celebrazioni si tengono ogni anno a giugno ormai dal 2009. Si tratta di un evento che trasforma le strade in un vero e proprio giardino colorato. I trulli, ma in generale tutte le abitazioni, vengono decorati con fiori vivaci, e le piazze si animano con musica e danze tradizionali.

Locorotondo, come arrivarci?



Per immergersi nell’atmosfera incantata di Locorotondo: se si sceglie il treno, la stazione ferroviaria più vicina è quella di Martina Franca, da cui un breve viaggio in taxi o autobus conduce direttamente a Locorotondo, permettendo di ammirare le campagne pugliesi durante il percorso. Gli amanti della guida potranno godere di un viaggio in auto attraverso le strade tortuose circondate da uliveti e vigneti, abbracciando la bellezza rustica di questa terra. Per chi arriva in aereo, l’Aeroporto di Bari o quello di Brindisi offrono opzioni di trasferimento via terra, rendendo Locorotondo facilmente accessibile tramite i mezzi. Una volta giunti a destinazione, ci si trova immersi in un borgo incantevole, pronto a svelare le sue vie intricate, i trulli bianchi e la vibrante autenticità della Puglia.

Foto Pixabay